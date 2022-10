इजरायल में चार साल में पांचवीं बार लोकसभा चुनाव, बाजी पलटने को कितने तैयार मुस्लिम वोटर्स?

International

Israel Election: इजरायल में रहने वाले फिलीस्तीनी नागरिकों की आवाजें अक्सर देश की शोरगुल वाली राजनीति में दब जाती हैं या फिर उन्हें अमान्य कर दिया जाता है। फिर भी आगामी संसदीय चुनाव में मुस्लिम आबादी किंगमेकर की भूमिका में आ सकती है और देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इसके चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। इजरायल में एक नवंबर को पिछले चार सालों से कम वक्त में पांचवीं बार मतदान होने वाले हैं और संभावना यही है, कि इस बार बेंजामिन नेतन्याहू फिर से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हालांकि, जो भी ओपिनियन पोल आए हैं, उससे संभावना यही बन रही है, इस बार भी इजरायल में राजनीतिक अस्थिरता बनी रहेगी और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं होगा।

