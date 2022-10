Ireland Petrol Station Explosion: आयरलैंड पेट्रोल स्टेशन पर ब्लास्ट, कई कारें मलबे में तब्दील, 10 की मौत

International

oi-Mukesh Pandey

Ireland Petrol Station Explosion: उत्तर पश्चिमी आयरलैंड के काउंटी डोनेगल में एक घातक विस्फोट के बाद बचाव अभियान अभी भी जारी है। अधिकारियों के अनुसार पेट्रोल स्टेशन पर ब्लास्ट में करीब 10 लोगों की मौत हुई है। यह घातक विस्फोट शुक्रवार को स्थानीय समयानुसार दोपहर लगभग 3 बजे हुआ था। विस्फोट के एक दिन बाद शनिवार को मरने वालों की संख्या का अपडेट जारी किया गया।

आयरलैंड में ये घटना क्रिस्लो गांव के बाहरी इलाके में एप्पलग्रीन पेट्रोल स्टेशन (Applegreen Petrol Sation) पर हुई। विस्फोट में घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल विस्फोट के कारणों का अबी पता नहीं चल पाया है। विस्फोट से पेट्रोल स्टेशन पूरी तरह तबाह हो गया। ऊपर फ्लोर की दीवारें और छत ढह गए। घटना स्थल पर खड़ी कारें मलबे में बदल गईं।

घटना के बाद आयरिश प्रधान मंत्री माइकल मार्टिन (Prime Minister Micheal Martin) ने कहा, "विनाशकारी विस्फोट के बाद क्रिस्लो के पूरे समुदाय के साथ हमारी संवेदना है। हम उनके साथ हैं। दर्दनाक स्थिति से निपटने के लिए सभी आपातकालीन सेवाएं कार्य कर रही हैं।" उन्होंने कहा कि ये घटना कुछ सौ लोगों के छोटे से समुदाय के लिए एक त्रासदी थी।

My thoughts and prayers are tonight with the entire community of Creeslough following today’s devastating explosion.

Thinking too of all the emergency services, from across the north-west and NI working in very traumatic situation.