राष्ट्रपति बनते ही इब्राहिम रायसी ने सऊदी अरब को भेजा दोस्ती का पैगाम, टेंशन में इजरायल

International

oi-Abhijat Shekhar

तेहरान/रियाद, जून 20: ईरान में सत्ता परिवर्तन होते ही नये राष्ट्रपति बने इब्राहिम रायसी के नेतृत्व वाली नई सरकार पहले ही दिन बड़े कूटनीतिक कदम उठाने जा रही है। ईरान का यह कदम पूरे मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक स्थिति को बदल सकता है। सऊदी अरब के साथ पांच साल तक राजनयिक संबंध तोड़ने के बाद ईरान ने रविवार को अपने राजदूत को फिर से रियाद भेजने की घोषणा कर दी है। हालांकि, सऊदी ने अभी तक इसके लिए औपचारिक मंजूरी नहीं दी है। ईरान एक बहुत ही शिया देश है जिसका कई मुद्दों पर कट्टर सुन्नी देश सऊदी अरब के साथ विवाद है। लेकिन, माना जा रहा है कि अगर सऊदी अरब का साथ मिल जाता है तो इजरायल के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका होगा।

Ebrahim Raisi: इस्लामिक क्रांति ने कैसे इब्राहिम को ईरान का मुखिया बना दिया? एक कट्टरपंथी नेता का सफरनामा

English summary

With the political change, Iran has sent a proposal of friendship to Saudi Arabia, which is not less than tension for Israel.