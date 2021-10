नई दिल्ली में भिड़े ईरान और इजरायल के अधिकारी, दो 'जानी दुश्मनों' के बीच जानिए क्यों छिड़ी जंग?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अक्टूबर 29: दुनिया के दो सबसे दुश्मन देशों के बीच भारत की राजधानी नई दिल्ली में जंग छिड़ चुकी है और दोनों देशों के अधिकारी एक दूसरे पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। इससे पहले ईरान के सर्वोच्च नेता ने उन मुस्लिम देशों को जमकर फटकार लगाई थी, जो इजरायल के साथ अपने संबंध को मजबूत कर रहे हैं और अब दोनों देशों के बीच की ये लड़ाई भारत तक पहुंच गई है।

इजरायल से नजदीकी रिश्ते बनाना सबसे बड़ा पाप, इस देश ने मुस्लिम देशों को लगाई जमकर फटकार

English summary

A heated argument broke out between the officials of Iran and Israel in New Delhi. Know why the war started between the zones 'enemies'.