इंटरपोल पर भी हुआ चीन का कब्जा! रिपोर्ट से हुए कई बड़े खुलासे

oi-Anjan Kumar Chaudhary

बीजिंग, 31 जुलाई: चीन इंटरपोल जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों का भी अपने हित में इस्तेमाल करने के लिए व्यवस्थित तरीके से काम कर रहा है। यह रिपोर्ट बहुत ही चौंका देने वाली है। बीजिंग की इस बात के लिए आलोचना हो रही है कि वह इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का दुरुपयोग कर रहा है और अपनी देश-प्रत्यावर्तन नीति के तहत इसके रेड नोटिस सिस्टम (रेड कॉर्नर नोटिस) के बेजा इस्तेमाल में लगा हुआ है। एक्सपर्ट के मुताबिक चीन ने 2016 से इंटरपोल को अपने प्रभाव में लेना शुरू किया है और वह अपनी आर्थिक ताकत के दम पर जियोपॉलिटिक्स पर असर डालने लगा है।

English summary

China is also working systematically to use international organizations like Interpol in its own interest, the new report revealed