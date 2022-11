विश्वशक्ति बनने के सफर पर निकला भारत, इंडोनेशिया में सौंपी गई G20 की अध्यक्षता, ऐतिहासिक दिन

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

India becomes G20 President: इंडोनेशिया में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन भारत को नया अध्यक्ष बनाने के साथ ही खत्म हो गया है। कार्यक्रम के समापन समारोह में भारत को जी20 ग्रुप का नया अध्यक्ष बनाया गया है और भारत के कार्यकाल की शुरूआत एक दिसंबर से शुरू होगी। यानि, अब अगले एक साल तक भारत विश्व की अर्थव्यवस्था की 80 प्रतिशति हिस्सेदारी रखने वाले देशों के संगठन का प्रतिनिधित्व करेगा और भारत के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है।

India handed over the presidency of G20 in Bali, Indonesia pic.twitter.com/X7ki2UF3LJ

English summary

The event in Indonesia came to an end with the handing over of the chairmanship of the G20 group to India.