Indonesia Earthquake: मासूम बच्चे ने मौत को दी मात, दो दिन बाद मलबे से जिंदा बाहर आया...

International

oi-Artesh Kumar

इंडोनेशिया (Indonesia Earthquake) में 21 नवंबर को आए 5.6 तीव्रता के भूकंप की त्रासदी ने बड़ी तबाही मचा दी है. अब तक भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 271 पहुंच गई, जबकि 151 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं, घायलों की संख्या 1083 को पार कर गई है। इन सबके बीच एक अच्छी खबर भी लोगों को सुनने को मिलीं। आज मलबे से तीन दिनों के बाद छह साल के बच्चे को जिंदा निकाला गया। इतने दिनों तक मलबे के भीतर दबे रहने के बाद भी बच्चे को जिंदा देखकर लोग हैरान है। इंडोनेशिया के लोग इसे ईश्वर का चमत्कार मान रहे हैं। वहीं, मलबे से निकाले जाने के बाद बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, इसी दौरान एक बच्चे का भी जन्म हुआ।



English summary

Just a couple of days after Indonesia’s deadly earthquake that killed at least 271 people, locals are rejoicing as a six-year-old ‘miracle’ boy was pulled from the rubble while a ‘blessing’ baby was born.