लंदन के कॉलेज में भारतीय छात्र ने फहराया कर्नाटक का झंडा, सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा, बोले- ये खतरनाक ट्रेंड

ब्रिटेन में एक भारतीय छात्र ने दीक्षांत समारोह में अपनी ड्रिगी हासिल करने के दौरान लंदन के सिटी यूनिवर्सिटी के बेयस बिजनेस स्कूल में कर्नाटक का झंडा फहराया। आदिश आर वली नाम के छात्र ने इस वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा किया है और इसे 'गर्व का क्षण' करार दिया। आदिश एक MS मैनेजमेंट के छात्र हैं। उनके ट्विटर बायो के मुताबिक वे लंदन यूथ काउंसिल में छात्र संघ के नेता भी हैं।

लोगों ने की सराहना

आदिश द्वारा 21 जनवरी को ट्विटर पर वीडियो साझा किए जाने के तुरंत बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस दौरान कई लोग आदिश को बधाई दे रहे हैं और उनकी भावना की सराहना कर रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने लिखा है, बधाई आदिश, आपके जोश और हावभाव के लिए... आपने हमें और अपने माता-पिता को वास्तव में गौरवान्वित किया है। आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं।

I graduated with MS in Management from City University of London - Bayes Business School (Cass). A moment of pride as I unfurled our Karnataka state flag during the ceremony in London, UK.

- ARW #ARW😎 #karnataka #bidar #kannada #kannadiga #london #uk #England @bidarupdates pic.twitter.com/Hofb01W0WX — Adhish R. Wali (@AdhishWali) January 21, 2023

कुछ लोगों ने जताई आपत्ति

हालांकि, कई लोगों ने विदेशों में एक राज्य के झंडे को प्रदर्शित किए जाने पर आपत्ति भी जताई है। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, 'हमें तो इंडिया का झंडा पता है.. कर्नाटक का भी झंडा है क्या...? सॉरी दोस्त तुमने एमएस किया... बधाई हो.. लेकिन कुछ चीजें सिखाई नहीं जा सकतीं... वो दिल से निकलनी चाहिए.. डिग्रियां ज्ञान प्रदान नहीं करती हैं।" एक अन्य ट्विटर यूजर ने लिखा, 'कभी किसी को दिल्ली का झंडा, महाराष्ट्र का झंडा या यूपी का झंडा कहते नहीं सुना, लेकिन आजकल कर्नाटक का झंडा, तेलगु झंडा आदि खूब सुनते हैं। भारत के बाहर, यदि आप किसी समस्या में पड़ जाते हैं तो कोई भी आपके राज्य ध्वज को नहीं पहचान पाएगा, लेकिन लोग भारतीय ध्वज देख आपकी लोग मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यूक्रेन की घटना आप सभी को याद ही होगी।

Never heard someone saying Delhi Flag, Maharastra Flag, or UP Flag but nowadays hearing the Karnataka Flag, Telegu Flag, etc

Outside India, if you get into a problem no one will recognize your state flag bt people might help after watching INDIAN flag, Ukraine reference.

Jai Hind — Abhishek (@Abhisek17191664) January 23, 2023

एक अन्य ट्विटर यूजर ने लिखा, 'यह एक खतरनाक चलन है जिसे तुरंत रोका जाना चाहिए। एक देश का एक झंडा होना चाहिए। राज्य के झंडे हमारे देश की एकता को भंग करेंगे। उत्तर दक्षिण के इस विभाजन से राजनीतिक दलों को लाभ होगा। एक अन्य यूजर ने आदिश का बचाव करते हुए लिखा, 'यह ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कर्नाटक का झंडा फहराने पर लोग नाराज क्यों हो रहे हैं। यह उसकी पसंद है। वह पहले कर्नाटक से हैं फिर भारतीय है। हालांकि, दोनों एक जैसे हैं लेकिन फिर भी।

It's fine. I don't understand why peoples are getting offended of him hoisting a Karnataka flag. It's his choice. He is from Karnataka first then an Indian! Though, both are kind of same but still!!! — Sunil Kumar Das (@Sunil_Kr_Das_) January 23, 2023

Monday, January 23, 2023, 14:49 [IST]