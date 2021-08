अफगानिस्तान में रह रहे भारतीयों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी जारी, 'तत्काल' स्वदेश लौटने की सलाह

International

oi-Akarsh Shukla

काबुल, 10 अगस्त। अफगानिस्तान में तालिबान का आतंक बढ़ता ही जा रहा है, अमेरिकी सैनिकों की घर वापसी के बाद से तालिबानी आतंकी कई शहरों पर कब्जा जमा चुके हैं। अफगानिस्तान में रह रहे अपने नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर आज भारतीय दूतावास ने एक सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। इसमें भारतीय मूल के लोगों से 'तत्काल' यात्रा व्यवस्था करने की सलाह दी है। इसके अलावा दूतावास ने भारतीय कंपनियों को अफगानिस्तान में प्रोजेक्ट साइट से अपने भारतीय कर्मचारियों को 'तुरंत वापस बुलाने' की सलाह दी है।

भारतीय दूतावास ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि अफगानिस्तान में जैसे-जैसे कई हिस्सों में हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं, वैसे-वैसे शहरों में हवाई यात्र सेवाएं और अन्य परिवहन विकल्प बंद हो रहे हैं। अफगानिस्तान में आने, रहने और काम करने वाले सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वह वर्तमान में मौजूद वाणिज्यिक उड़ानों की उपलब्धता से खुद को अपडेट रखें और मौका मिलते ही यात्रा व्यवस्था कर लें। किसी भी सूरत में वाणिज्यिक हवाई सेवाओं के बंद होने से पहले भारत लौटने के लिए तत्काल यात्रा व्यवस्था करने की जरूरत है।

