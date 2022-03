यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने खार्किव में फंसे भारतीयों के लिए जारी किया ऑनलाइन फॉर्म, कहा- तत्काल भरें

International

oi-Sagar Bhardwaj

कीव, 3 मार्च। यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास ने गुरुवार को खार्किव में फंसे अपने सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक ऑनलाइन फॉर्म जारी किया है और बिना देरी के उसे भरने का आग्रह किया है। दरअसल खार्किव शहर पर रूसी सेना के हमले लगातार जारी है, और इस फॉर्म को भरवाने का उद्देश्य यह पता लगाना है कि अभी भी कितने नागरिक खार्किव मे फंसे हुए हैं।

बता दें कि भारतीय दूतावास ने बुधवार को खार्किव में फंसे अपने सभी नागरिकों को तत्काल प्रभाव से शहर छोड़ के लिए कहा था और शहर से 16 किलो मीटर की दूरी पर स्थित तीन सुरक्षित स्थानों में शरण लेने को कहा था।गुरुवार शाम एक मीडिया ब्रीफिंग में, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि बुधवार को दूतावास की सलाह के बाद लगभग 1,000 भारतीय पिसोचिन पहुंच गए हैं। भारतीय दूतावास ने गुरुवार को एक एडवाइजरी जारी कर कहा कि पिसोचिन को छोड़कर जो भारतीय नागरिक अभी खार्किव में हैं वे कृपया तत्काल प्रभाव से इस फॉर्म में मांगी गई डिटेल्स भरें।

All Indian Nationals who are in KHARKIV excluding PISOCHYN, please fill up details contained in the form on an urgent basis: https://t.co/hm5ayU5UgC