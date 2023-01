भारत और चीन के सैनिकों के बीच हो सकती है कई और लड़ाई, लद्दाख पुलिस की खुफिया रिपोर्ट लीक

भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में साल 2020 में संघर्ष हो चुका है, जिसके बाद दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच डिसइंगेजमेंट को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है।

India-China: पिछले कुछ सालों से भारत और चीनी सैनिकों के बीच एलएसी पर दो बार हिंसक टकराव हो चुके हैं और समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने पुलिस के सिक्योरिटी एसेसमेंट रिपोर्ट के हवाले से खबर दी है, कि लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच कई और झड़पें हो सकती हैं। सीक्रेट रिपोर्ट में कहा गया है, की एलएसी से सटे इलाकों में चीन जिस तरह से सैन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहे है, उसके बाद भारतीय सैनिकों से होने वाले झड़कों की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं।

There may be many more conflicts between the army of India and China on LAC in Ladakh. Intelligence report of Ladakh police revealed