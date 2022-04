नव वर्ष पर कहीं भूखा ना रह जाए ‘छोटा भाई’... भारत ने 11 हजार मीट्रिक टन चावल श्रीलंका पहुंचाया

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली/श्रीलंका, अप्रैल 12: श्रीलंका इन दिनों ऐतिहासिक आर्थिक संकट से गुजर रहा है और देश में खाने-पीने की वस्तुओं की भी भारी किल्लत हो गई है। श्रीलंका में इस वक्त स्थिति ये है, कि रसोई गैस, केरोसिन, खाद्य सामग्री लोगों की पहुंच से काफी दूर हो चुके हैं। आटे-दाल की कीमत इतनी ज्यादा हो चुकी है, कि लोगों के लिए आटा-दाल खरीदने से पहले सौ बार सोचना पड़ रहा है और लोग 100-100 ग्राम दूध खरीदने पर मजबूर हैं। वहीं, संकट की इस घड़ी में भारत अपने पड़ोसी देश की मदद कर रहा है।

11,000 MT rice from India reached Colombo on board ship Chen Glory today ahead of New Year celebration in Sri Lanka.16,000 MT rice supplied by India to Sri Lanka in the past week itself.These supplies which mark special bond b/w 2 nations will continue:Indian Embassy in Sri Lanka pic.twitter.com/F7x8cj675W

'हम नहीं चुका सकते विदेशी कर्ज', श्रीलंका की राजपक्षे सरकार ने की घोषणा, सड़कों पर उतरी जनता

English summary

India has sent a big help for this week to celebrate the New Year in Sri Lanka, which is in financial trouble, and people have a hearth in their homes.