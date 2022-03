‘जिनके पास तेल के भंडार हैं, वो हमें उपदेश ना दें’... रूसी तेल पर आर-पार की ‘लड़ाई’ के मूड में भारत सरकार

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, मार्च 19: रूस से भारी डिस्काउंट पर तेल खरीदने के ऑफर को लेकर पश्चिमी देशों की आलोचना और अमेरिका से मिली 'चेतावनी' का भारत ने दो-टूक जवाब दिया है और भारत सरकार ने साफ तौर पर कहा है, कि वो देश, जिनके पास तेल के भंडार हैं, और जिन देशों में तेल की कोई किल्लत नहीं हैं, वो हमें तेल को लेकर सलाह नहीं दें। भारत की ये सख्ती उस वक्त आई है, जब अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश भारत पर रूस के खिलाफ बयान देने के लिए प्रेशर बना रहे हैं।

India has bluntly responded to buy oil from Russia at a discount, saying that the countries which have sufficient reserves of oil, they should not advise us.