सरकार लाचार, सेना के हाथ पॉवर, ‘गृहयुद्ध’ के खतरों के बीच भारत ने श्रीलंका पर लिया बड़ा फैसला

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली/कोलंबो, मई 10: भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में गंभीर आर्थिक संकट के बीच राजनीतिक स्थिति भी काफी खराब हो चुकी है और प्रधानंमत्री पद से इस्तीफा देने के बाद महिंदा राजपक्षे को सेना अज्ञात स्थान पर ले गई है। आज सुबह सुबह महिंदा राजपक्षे के सरकारी आवास को हजारों प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया था, जिसके बाद सेना ने प्रधानमंत्री को भीड़ में फंसने से बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया। वहीं, अब भारत सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है।

श्रीलंका में गृहयुद्ध जैसे बने हालात! प्रधानमंत्री आवास से 'भागे' महिंदा राजपक्षे, अज्ञात स्थान पर ले गई सेना

English summary

The Government of India has taken a big decision to help Sri Lanka trapped in the situation of severe economic crisis and civil war.