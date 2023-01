गणतंत्र दिवस पर दुनिया भर से मिल रही बधाईः US दूतावास ने गाया 'वंदे मातरम', ऑस्ट्रेलियाई PM ने भी दी बधाई

मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने अपने संदेश में कहा कि भारतीय संविधान की सफलता बाकी राष्ट्रों के लिए एक प्रेरणा है। भारतीय लोकतंत्र न केवल जीवित है बल्कि फल-फूल रहा है।

International

oi-Sanjay Kumar Jha

Image: US embassy

भारत में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर विश्वभर से बधाई एवं शुभकामनाएं आ रही हैं। भारत में मौजूद अमेरिकी दूतावास ने इस अवसर पर एक वीडियो बनाकर बधाई दिया है। इस वीडियो में अमेरिका के दो अधिकारी राघवन और स्टेफनी भारतीय सिंगर पवित्रा चारी के साथ वन्दे मातरम् गाते हुए दिख रहे हैं।

US दूतावास ने अपने ट्वीट में लिखा, "74वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, हम भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की प्रस्तुति के साथ गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस वीडियो में अमेरिकी अधिकारी राघवन बांसुरी बजाते हुए दिख रहे हैं। वहीं, स्टेफनी गिटार बजाते हुए नजर आ रही हैं। भारतीय सिंगर पवित्रा चारी वन्दे मातरम् गा रही हैं। अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत को बधाई दी। उन्होंने कहा- भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव पार्टनरशिप में से एक है।

Happy 74th Republic Day, India! We are celebrating #RepublicDay with a rendition of 🇮🇳 national song Vande Mataram! US Officers Raghavan (flute) & Stephanie (guitar) team up with @pavithra_chari , singer featured on a 2023 #GRAMMYs nominated album & a @StateDept @1beatmusic alum! pic.twitter.com/sUUU5tvTST

मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने भी भारत के गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा, "भारतीय संविधान की सफलता राष्ट्रों के लिए एक प्रेरणा है। भारतीय लोकतंत्र न केवल जीवित है बल्कि फल-फूल रहा है। गणतंत्र दिवस पर भारत सरकार और भारत के लोगों को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। हम भारत की शांति, प्रगति और समृद्धि की कामना करते हैं।"

The success of the Indian Constitution is an inspiration for nations. And the Indian democracy has not only survived, but is thriving.

Our warmest felicitations to the Gov & people of #India on the 74th Republic Day.

Wishing India peace, progress & prosperity. pic.twitter.com/rqMFAolkef