375 मिलियन डॉलर में हुआ भारत-फिलीपिंस में ब्रह्मोस मिसाइल समझौता, ड्रैगन का बौखलाना तय

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जनवरी 28: भारत और फिलीपींस ने आज ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी-शिप क्रूज मिसाइल की बिक्री के लिए 375 मिलियन अमरीकी डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर कर दिया है। सरकारी अधिकारियों ने भारत और फिलीपिंस के बीच हुए ब्रह्मोस मिसाइल डील की जानकारी दी है। भारत सरकार के अधिकारियों के मुताबिक, नई दिल्ली में भारतीय शीर्ष रक्षा अधिकारियों और फिलीपिंस के प्रतिनिधिमंडल के बीच ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर करार पर दस्तखत किए गये हैं। भारत और फिलीपिंस के बीच हुए इस समझौते के बाद चीन का बौखलाना तय माना जा रहा है।

English summary

The $375 million BrahMos missile deal has been signed between India and the Philippines, after which China's flare-up is believed to be certain.