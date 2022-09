भारत-फ्रांस संबंधों की कोई सीमा नहीं, विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने पीएम मोदी से की मुलाकात

International

नई दिल्ली/पेरिस 15 सितंबर: फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना (French Foreign Minister Catherine Colonna) ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने फ्रांसी के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का 'मित्रता और सहयोग' का संदेश भी साझा किया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, "यूरोप और विदेश मामलों के लिए फ्रांस की मंत्री कैथरीन कोलोना से आज मुलाकात कर खुशी हुई। हमनें द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग को लेकर चर्चा की। साथ ही उन्होंने अपने मित्र इमैनुएल मैक्रों के लिए शुभकामनाएं दीं। वहीं, फ्रांस की विदेश मंत्री ने भारत के शीर्ष नेतृत्व को बताया कि राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने उनसे भारत-प्रशांत क्षेत्र में पूर्ण परिचालन सहयोग और रक्षा और सुरक्षा संबंधों में एक व्यापक साझेदारी के साथ भारत के लिए 'कोई सीमा नहीं' साझेदारी की पेशकश करने के लिए कहा है।

Visiting French Foreign Minister Catherine Colonna told India’s top leadership that President Emmanuel Macron has told her to offer a “no-limits” partnership to India, with full operational cooperation in the Indo-Pacific and a comprehensive partnership in defence and security relations, people familiar with the matter said.