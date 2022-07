आर्मी चीफ बाजवा पर भड़के इमरान खान, कहा, उधार मांगना आपका काम नहीं, 'कमजोर हो रहा पाकिस्तान'

International

oi-Artesh Kumar

इस्लामाबाद, 30 जुलाई : पाकिस्तान अपनी नीतियों की वजह से दिवालिया होने की राह पर है। वह डिफाल्टर भी बन सकता है। कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। नेता चुप हैं, शायद इसलिए देश के सेना प्रमुख ने अपना काम छोड़कर नेताओं वाला काम शुरू कर दिया है। आर्मी चीफ के इन्हीं हरकतों को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जनरल बाजवा से खासा नाराज नजर आ रहे हैं। जियो टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, पीटीआई प्रमुख ने कहा कि आर्थिक मामलों को देखना सेना प्रमुख का काम नहीं है।

English summary

imran khan said 'If the news of Pakistan Chief of Army Staff General Qamar Javed Bajwa contacting the United States officials for early dispersal of loan from the International Monetary Fund (IMF) was true, it means we [Pakistan] are getting weaker.'