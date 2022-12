'सत्ता में लौटा तो जनरल बाजवा को माफ कर दूंगा', पूर्व पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान का नया खेल

रिटायर्ड होने से पहले जनरल बाजवा और उनके परिवार के ऊपर करोड़ों रुपये के घोटाले का आरोप लगा था और शहबाज शरीफ की सरकार ने जांच से साफ इनकार कर दिया है।

Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का पूर्व पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है और जब से बाजवा रिटायर हुए हैं, उसके बाद से ही इमरान खान का पूरा कुनबा जनरल बाजवा की इज्जत उछाल रहा है। पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अब कहा है, अगर वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो बाजवा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।

Imran Khan has promised that, if his party returns to power, he will not take any action against former Army Chief General Bajwa.