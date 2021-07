अमेरिका पर बुरी तरह बरसे इमरान खान, अफगानिस्तान में बर्बादी का ठहराया जिम्मेदार, बोले- सरकार में होगा तालिबान

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद/वॉशिंगटन, जुलाई 28: पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर अमेरिका को जमकर भला-बुरा कहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बेहद सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि आज अफगानिस्तान को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ है और अमेरिका ने ही अफगानिस्तान की स्थिति को इतना खराब कर दिया है। इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान में सैन्य कार्रवाई की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई को अंजाम देते हुए अफगास्तान में काफी गड़बड़ मचा दिया।

English summary

Pakistan Prime Minister Imran Khan has blamed the US for the destruction of Afghanistan and said that the US has made the situation in Afghanistan worse.