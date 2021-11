इमरान खान की बीवी पिंकी का 'काला जादू' पड़ा भारी, पाकिस्तान में तख्तापलट की तैयारी!

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, नवंबर 03: क्या पाकिस्तान में सेना ने तय कर लिया है कि प्रधानमंत्री इमरान खान की बघिया उधेड़ देनी है और क्या पाकिस्तान में इमरान सरकार की तख्तापलट की तैयारी सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने शुरू कर दी है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं, क्योंकि इमरान खान ने सात पाकिस्तानी पुलिसकर्मियों की शहादत के बाद उस तहरीक-ए-लब्बैक के साथ समझौता कर लिया है, जिस पर खुद इमरान खान ने प्रतिबंध लगा दिया था और सबसे दिलचस्प बात ये है कि, तहरीक-ए-लब्बैक के साथ समझौता करने के लिए विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भेजा गया था, जिसपर पाकिस्तान में सवाल उठ रहे हैं कि, देश के अंदर के मामलो में आखिर विदेश मंत्री का क्या काम था और दूसरा सवाल ये...कि क्या शाह महमूद कुरैशी को वार्ता में भेजकर क्या सेना ने इमरान खान को संकेत दे दिया है?

बेकार गई पाकिस्तानी पुलिसकर्मियों की शहादत, इमरान सरकार ने तहरीक-ए-लब्बैक से किया समझौता

English summary

There is a possibility of a coup of Imran Khan's power in Pakistan and it is being told that the army is very angry with the black magic of Imran Khan's wife Bushra.