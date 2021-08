इमरान खान की पार्टी का सनसनीखेज दावा, तालिबान भारत से कश्मीर छीनकर पाकिस्तान को देगा, मचा बवाल

International

इस्लामाबाद, अगस्त 24: तालिबान को मदद करने का आरोप लगातार पाकिस्तान पर लगता रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान की पार्टी की बड़ी नेता की तरफ से बेहद सनसनीखेज दावा किया गया है। इमरान खान की पार्टी की तरफ से कहा गया है कि तालिबान ने वादा किया है कि वो भारत से कश्मीर छीनकर पाकिस्तान को देगा। इमरान खान की पार्टी के इस दावे के बाद सनसनी फैल गई है।

After selling the chooran of invading Kashmir for 75 years, now Pakistan should hope that Taliban wins Kashmir for them? 🤷🏻‍♀️ pic.twitter.com/YvETuuS264

The leader of Imran Khan's party has claimed that the Taliban will snatch Kashmir from India and give it to Pakistan.