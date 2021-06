दिवालिया पाकिस्तान लेकिन इमरान खान के बड़े बड़े बोल, अर्थव्यवस्था को भारत से बताया बेहतर

International

इस्लामाबाद, जून 04: आर्थिक संकट और घरेलू मोर्चे पर काफी आलोचना झेलने वाले इमरान खान ने भारतीय अर्थव्यवस्था से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की तुलना कर आलोचनाओं के घेरे में आ गये हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दावा किया है कि अर्थव्यवस्था की बढ़ती रफ्तार के मामले में पाकिस्तान ने अपने हमसाया मुल्क भारत को पीछे छोड़ दिया है और तरक्की के नये आसमान को छू रहा है। लेकिन, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का ये दावा पाकिस्तान में किसी को पच नहीं रहा है और लोग पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं।

Imran Khan has claimed that Pakistan's economic growth rate is much better than India, but if we look at the reality, Pakistan cannot compete with India in any way.