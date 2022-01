आतंकी आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान क्यों मानता है देश की बेटी, इमरान खान भी जता चुके हैं प्रेम

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन/इस्लामाबाद, जनवरी 18: अमेरिका के टेक्सास राज्य में पाकिस्तानी मूल का एक ब्रिटिश मुसलमान मलिक फैसल अकरम चार यहूदियों को बंधक बना लेता है और जब एफबीआई मलिक फैसल अकरम से उसकी मांगों के बारे मे पूछती है, तो एक नाम निकलकर सामने आता है...डॉ. आफिया सिद्दीकी। लेकिन, पाकिस्तानी मूल के मुसलमान का अमेरिका में जाकर चार लोगों को बंधक बनाना साफ साफ दर्शाता है, कि पाकिस्तान के अंदर मजहबी कट्टरता किस हद तक गहरी हो चुकी है और जिया उल हक ने पाकिस्तानी मुसलमानों के कान में जिहाद की ऐसी हवा फूंकी, जिसने आधे से ज्यादा पाकिस्तान को मजहबी कट्टरपंथी बना दिया है।

UAE के लिए गले की हड्डी बना यमन युद्ध? जानिए क्यों 4 साल बाद हूती विद्रोहियों ने किया यूएई पर हमला

English summary

Imran Khan's love for Afia Siddiqui has also come in front, know why Pakistan considers Lady Al Qaeda to be the daughter of the country?