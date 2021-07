बलूचिस्तान में 'कश्मीर मॉडल' से घुटने पर इमरान खान, भारत के खौफ से बलूचों से करेंगे बात

International

Abhijat Shekhar

बलूचिस्तान, जुलाई 06: बलूचिस्तान के हजारों बेनुनाह लोगों को जान से मार देने वाले पाकिस्तान हुकूमत को अब भारत का डर सताने लगा है और अब पाकिस्तान को अहसास हो रहा होगा कि कश्मीर के अंदर जो उसने किया है, उसका अंजाम उसे भी भुगतना पड़ सकता है। बलूचिस्तान में अब इमरान खान को भारत का खौफ नजर आ रहा है, लिहाजा पाकिस्तान सरकार ने बलूच क्रांतारियों से बात करने की घोषणा की है।

English summary

Imran Khan has agreed to talk to the revolutionaries of Balochistan. It is believed that after the fear of India and the warning from China, Imran Khan has decided to talk to the Baloch.