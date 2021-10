कंगले पाकिस्तान को झटके का डबल डोज, चीन ने मांगा करोड़ों मुआवजा तो IMF भी नहीं देगा कर्ज

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, अक्टूबर 17: खराब आर्थिक स्थिति से जूझ रहे पाकिस्तान को एक हफ्ते में दूसरी बार बड़ा झटका लगा है। पहले चीन ने पाकिस्तान से दोस्ती की परवाह नहीं करते हुए उससे करोड़ों डॉलर का मुआवजा मांग लिया है, तो अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानि आईएमएफ ने भी पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया। रिपोर्ट के मुताबिक, आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्ज देने से इनकार कर दिया है।

English summary

After China's demand of crores of rupees compensation, now IMF has refused to give loan to Pakistan. This is a big blow for Pakistan.