पूरी ताकत के साथ कैरोलिना में तबाही मचाएगा तूफान IAN! अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा

कैरोलिना/फ्लोरिडा 30 सितंबर : फ्लोरिडा में विनाशकारी निशान छोड़ने के बाद भीषण चक्रवाती तूफान 'इयान' (Hurricane Ian) अब अमेरिका के कैरोलिना राज्यों (दक्षिण कैरोलिना और उत्तरी कैरोलिना) की तरफ तबाही मचाने बढ़ गया है। आज यहां भारी तबाही मचने के आसार नजर आ रहे हैं। क्योंकि यह तूफान ताकतवर होकर श्रेणी 1 में तब्दील हो गया है। इयान अमेरिकी इतिहास के सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक है, जिसने देश के फ्लोरिडा राज्य में भारी तबाही मचाई है।

English summary

By early Friday, winds were expected to rise in South Carolina and Georgia, the National Hurricane Center said. Heavy rains and flooding will continue across Florida. The warm waters of the Gulf Stream are adding to the storm’s strength.