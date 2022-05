राजपक्षे परिवार के ‘पितामह’, श्रीलंका के ‘सम्राट’... महिंदा राजपक्षे कैसे बन गये सबसे बड़े विलेन?

International

oi-Abhijat Shekhar

कोलंबो, मई 10: श्रीलंका एक बार फिर से नाजुक स्थिति में फंस गया है और अगर श्रीलंका की लीडरशिप ने देश को बहुत सावधानी से नहीं संभाला, तो भारत का ये पड़ोसी देश एक बार फिर से गृहयुद्ध में दहल सकता है। श्रीलंका की जनता अपने नेताओं के खिलाफ खड़ी हो चुकी है और देश के सत्तापक्ष के सांसद हों या नेता, उनके घरों को जला रही है। एक दिन पहले तक श्रीलंका के प्रधानमंत्री रहे महिंदा राजपक्षे की पुश्तैनी घर को भी प्रदर्शनकारियों ने जला दिया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं, कि आखिर जिस नेता को श्रीलंका की जनता आंखों में बसाकर रखती थी, वो अचानक लोगों की आंखों के किरकिरी कैसे बन गये?

श्रीलंका में हिंसक प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे का इस्तीफा, कैसे झुका राजपक्षे परिवार, जानिए

Mahinda Rajapakse... a mighty leader who was the apple of the people's eyes, how did he become the biggest villain?