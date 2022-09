9 साल में शादी, हिजाब पहनना जरूरी, जानिए इस्लामिक देश ईरान में महिलाओं को दबाने के कितने कानून हैं?

International

oi-Abhijat Shekhar

तेहरान, सितंबर 21: ईरान में इन दिनों औरतें आजादी के लिए संघर्ष कर रही हैं और 22 साल की कुर्दिश महिला महसा अमिनी की मौत ने एक बार फिर से इस्लामिक देश ईरान में महिलाओं के साथ होने वाली बर्बरता को वैश्विक मंच पर सामने ला दिया है। ईरान में महिलाओं के पास काफी कम अधिकार हैं और ज्यादातर कट्टर इस्लामिक देशों की तरह ही ईरान में महिलाओं के लिए हिजाब पहनने से लेकर शादी करने और यात्रा करने तक को लेकर अलग अलग नियम कानून हैं। हालांकि, एक वक्त ऐसा नहीं था और 1979 से पहले ईरान की महिलाएं अपनी मर्जी से जीवन जीती थीं, लेकिन फिर इस्लामिक क्रांति हो गई और ईरान में महिलाओं के सारे अधिकार छीन लिए गये।

महसा अमिनी: 22 साल की वो लड़की, जो हिजाब के खिलाफ आंदोलन में ईरान में पोस्टर गर्ल बन गई

English summary

Marriage in 9 years, it is necessary to wear hijab, how did the Islamic revolution make the lives of women in Iran hell?