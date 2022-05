गैस खत्म, आज भर का तेल बचा... भयावह स्थिति में फंसे श्रीलंका के लिए भारत ने दिल और खजाना, दोनों खोले

International

oi-Abhijat Shekhar

कोलंबो/नई दिल्ली, मई 17: श्रीलंका में हर गुजरते दिन के साथ संकट गहराता जा रहा है। नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि, श्रीलंका में सिर्फ आज भर का ही पेट्रोल बचा है और शाम तक देश में पेट्रोल खत्म हो जाएगा। वहीं, श्रीलंका में रसोई गैस भी करीब करीब खत्म हो चुका है और हकीकत ये है, कि श्रीलंका की स्थिति इस वक्त, हम आप जितना सोच सकते हैं, उससे भी ज्यादा खराब है। एक तरह श्रीलंका में हजारों लोग सड़कों पर उतर गये हैं तो सरकार क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है।

English summary

There is only oil left in Sri Lanka till today and the gas has already run out. Know how India is helping its neighboring country?