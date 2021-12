कर्ज बांटकर देशों पर कैसे 'कब्जा' करता है ड्रैगन, जानिए चीन के जाल में कैसे फंस गये 58 देश?

International

नई दिल्ली, दिसंबर 19: बहुत आसानी से लोग पूछ बैठते हैं, कि आखिर चीन किसी और देश को अपना 'गुलाम' कैसे बना लेता है? आखिर ड्रैगन के जाल में ज्यादातर देश फंसते कैसे जा रहे हैं और चीन के वो गुप्त शर्तें क्या होती हैं, जिनको जानने के बाद भी कई देश कर्ज लेने से पीछे नहीं हटते हैं, हम आपको समझाने वाले हैं। आएएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर अभी तक जितने लोन बांटे हैं, उससे ज्यादा लोन अभी तक चीन बांट चुका है और आपको ये जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी, कि भारत की जीडीपी से दोगुना रुपये अभी तक चीन अलग अलग लोगों को बतौर कर्ज दे चुका है और जाहिर सी बात है, चीन से कर्ज लेने वाले देश इतने छोटे हैं, कि अब उनके लिए ड्रैगन के जाल को काटना नामुमकिन सरीखा हो चुका है।

