दुनिया के सबसे उम्रदराज नर पांडा की मौत, 35 साल की उम्र में दी गई इच्छामृत्यु

International

oi-Artesh Kumar

हांगकांग, 22 जुलाई : दुनिया के सबसे उम्रदराज नर पांडा की हांगकांग के एक थीम पार्क में 35 साल की उम्र में मौत हो गई। खबर के मुताबिक, कई दिनों से उसकी सेहत ठीक नहीं थी। इस खबर से Animal Lovers में शोक की लहर दौड़ गई है।

English summary

Messages of grief poured in from around the world after news broke about the death of An An, the world's oldest male giant panda.An An died in a Hong Kong theme park on Thursday following health problems at the age of 35, the equivalent of 105 years in human age.