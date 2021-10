शूटिंग के दौरान मशहूर हॉलीवुड एक्टर से चली गोली, कैमरा डायरेक्टर की मौत, आईसीयू में फिल्म डायरेक्टर

International

oi-Abhijat Shekhar

हॉलीवुड, अक्टूबर 22: वर्ल्ड सिनेमा के मशहूर अभिनेता एलेक बाल्डविन ने प्रोप गन से शूटिंग के दौरान फिल्म के डायरेक्टर और डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी की गोली मार दी, जिसकी वजह से महिला की मौत हो गई है। इस घटना के बाद पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यू मैक्सिको फिल्म के सेट पर अभिनेता एलेक बाल्डविन द्वारा प्रोप गन से फायरिंग करने से एक महिला की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया है।

English summary

Hollywood's famous actor Alec Baldwin was shot during the shooting, in which the director of photography has been killed and the director of the film has been injured.