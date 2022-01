2022 में किस देश का पासपोर्ट है सबसे शक्तिशाली, भारतीय पासपोर्ट की क्या है रैकिंग? देखिए लिस्ट

International

वॉशिंगटन, जनवरी 12: दुनिया में किस देश का पासपोर्ट सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और दुनिया के किस देश के पासपोर्ट को सबसे कमजोर माना गया है, साल 2022 में पासपोर्ट्स की रैंकिंग सामने आ गई है और पासपोर्ट स्वतंत्रता को लेकर इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए) द्वारा प्रदान किए गए विशेष आंकड़ों के आधार पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने साल 2022 की रैकिंग जारी कर दी है। आइये देखते हैं, किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली और किस देश का पासपोर्ट सबसे कमजोर है।

