गिनी में सैन्य तख्तापलट: कब्जे के बाद से राष्ट्रपति अल्फा कोंडे का पता नहीं

कोनाक्री, 05 सितंबर: हाल ही में अफगानिस्तान की सरकार को हटाकर वहां पर तालिबानों ने सत्ता पर अपना कब्जा कर लिया है। वहीं अब अफ्रीकी देश गिनी में भी ऐसे ही हालात बन रहे हैं। गिनी की राजधानी कोनाक्री में राष्ट्रपति भवन के पास भारी गोलीबारी की खबर सामने आई है। इधर, राष्ट्रपति अल्फा कोंडे का भी कुछ पता नहीं चल रहा हैं। दरअसल, रविवार को गिनी में सेना के विद्रोही गुट ने सरकार को पद से हटाकर तख्तापलट की साजिश को अंजान देने की कोशिश की है।

एएफपी समाचार एजेंसी के मुताबिक सेना के विद्रोही कर्नल ने सरकारी चैनल पर ऐलान करते हुए बताया कि राष्ट्रपति भवन के पास गोलाबारी के कुछ घंटों बाद राष्ट्रपति अल्फा कोंडे की सरकार को भंग कर दिया गया है। यहीं नहीं देश की बॉर्डर को सील कर दिया गया है। वहीं कोनाक्री शहर में एक पश्चिमी राजनयिक ने इस घटना को तख्तापलट का प्रयास बताया है। रविवार सुबह गिनी की राजधानी कोनाक्री में गोलियों की आवाज सुनी गई और सैनिकों को सड़कों पर देखा गया था।

