ग्‍वाटेमाला सिटी। मध्‍य अमेरिका के देश ग्‍वाटेमाला में चार दशकों से भी ज्‍यादा समय से धधक रहा ज्‍वालामुखी में रविवार को ब्‍लास्‍ट हो गया। इस ब्‍लास्‍ट में सात लोगों की मौत हो गई है और करीब 300 लोग घायल हैं। अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी में इस बात की पुष्टि की गई है। इस ज्‍वालामुखी का नाम फ्यूएगो है और इसके ब्‍लास्‍ट होते ही सड़कों पर लावा की नदी बह रही है और धुंए और धूल की वजह से बड़ा संकट पैदा हो गया है।

फ्यूएगो का अर्थ होता है फायर यानी आगे और इसमें ब्‍लास्‍ट के बाद लावा आठ किलोमीटर तक फैला हुआ है। ग्‍वाटेमाला की डिजास्‍टर एजेंसी के महासचिव सरगियो कबानासा ने रेडियो पर बताया सड़कों पर लावा नदी की तरह बह रहा है और इसने रोडेयो गांव में काफी तबाही मचाई है। यहां पर कई लोग घायल हैं, जल गए हैं और कुछ लोगों की मौत हो गई है। ग्‍वाटेमाला के फायरफाइटर कोर के प्रवक्‍ता के मारियो क्रूज ने कहा कि उनके पास सात लोगों के मारे जाने की पुष्‍ट खबर है जिसमें चार व्यस्‍क और तीन बच्‍चे हैं।

इसके साथ ही उन्‍होंने बताया कि करीब 3,100 लोगों को इलाके से निकाल लिया गया है। राष्‍ट्रपति जिमीर मोराल्‍स का कहना है कि उन्‍होंने चिमाल्‍टेनांगो, इस्युइंट्ला और सेकाटेपेकेज के इमरजेंसी विभाग और अपने मंत्रियों को आपातकाल की स्थिति घोषित करने के बारे में सोचने को कहा है। इस वर्ष यह दूसरा मौका है जब यह ज्‍वालामुखी फटा है। ज्‍वालामुखी के फटने से काफी तेज ब्‍लास्‍ट हुआ और पूरा आसमान राख से भर गया। इस राख ने सैन पेड्रो येपोकापा और सांग्रे डे क्रिस्‍टो में कारों और घरों को भी अपनी आगोश में ले लिया।

