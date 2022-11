सोना समझकर जिस पत्थर को वर्षों तक सहेजकर रखा, वह और भी अनमोल और दुर्लभ निकला

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

ऑस्ट्रेलिया में एक व्यक्ति को सोने की खदान से 17 किलो का एक पत्थर मिला। उसपर सुनहरे रंग की मौजूदगी की वजह से उसे जरा भी संदेह नहीं था कि वह सोना नहीं है। उसे अपने हाथ सोने का खजाना लगने का अनुभव हो रहा था। लेकिन, वर्षों गुजर गए, वह उस चट्टान के टुकड़े को तोड़ नहीं पाया। उससे जितना भी जतन हो सकता था, सब किया लेकिन पत्थर नहीं तोड़ पाया। वर्षों बाद वह मायूस होकर उस टुकड़े को म्यूजियम वालों को देने पहुंचा। वहां मौजूद जियोलॉजिस्ट उसकी पड़ताल में जुटे। प्रोफेशनल तरीके से उसपर रिसर्च करना शुरू किया। अंत में पता चल गया कि वह चीज है क्या ? वह सोने से कहीं ज्यादा मूल्यवान चीज निकली, जो तीसरी दुनिया से धरती पर पहुंची है।

English summary

In Australia, a man got a piece of stone in 2015. He was thinking of having gold in it. But research revealed that it is a rare meteorite 460 million years old