Global Warming का जवाब मिला, बड़ी टेंशन खत्म! जानें Brown Algae में है कितनी क्षमता ?

ग्लोबल वार्मिंग का प्राकृतिक समाधान हो सकता है। जर्मनी के वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च ने इसकी उम्मीद बढ़ा दी है। उन्होंने भूरे शैवाल की एक प्रजाति पर रिसर्च किया है, जो ना सिर्फ वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, बल्कि वह उसे पोषक गुणों से भरपूर कार्बोबाइड्रेट में भी बदल देता है और वापस पानी में छोड़ता रहता है। अभी भूरे शैवाल की सिर्फ एक प्रजाति पर हुए शोध का ये नतीजा है। वैज्ञानिक बाकियों पर भी अलग-अलग क्षेत्रों में उनकी क्षमता परखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यह सफल रहा तो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु संकट जैसी परेशानियों से काफी हद तक राहत मिल सकती है।

German scientists have found in a research that brown algae have great potential to absorb carbon dioxide from the environment and convert it into carbon dioxide. This is great research for global warming