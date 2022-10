यूक्रेन जंग ने सब कुछ बदल दिया! जर्मनी ने पुतिन के लिए कहा, 'पुराने सपनों के लिए कोई जगह नहीं'

International

oi-Artesh Kumar

रूस यूक्रेन जंग (Russia-Ukraine Conflict) में काफी आगे निकल चुका है। उसने अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों से दुश्मनी मोल ले ली है। वहीं यूक्रेन को सैन्य सहायता भेजी जा रही है ताकि व्लादिमीर पुतिन को धूल चटाया जा सके। वहीं ईरान भी रूस को पीछे से मदद कर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है। इन सबके बीच जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर (Frank-Walter Steinmeier) ने यूक्रेन जंग और रूस के साथ संबंधों को लेकर कहा है कि, 'पुराने सपनों के लिए कोई जगह नहीं है।'

English summary

Russia's invasion of Ukraine has caused an "epochal break" in German ties with Moscow and the war has shattered former Soviet president Mikhail Gorbachev's dream of a "common European home", Germany's president said on Friday.