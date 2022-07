खोजा गया 4 करोड़ लोगों को मारने वाले चंगेज खान के पोते का महल, खुदाई में मिला रहस्यमयी स्वास्तिक

International

oi-Abhijat Shekhar

अंकारा, जुलाई 24: विश्व के सबसे क्रूर शासक के तौर पर कुख्यात चंगेज खान, जिसके बारे में कहा जाता है, कि वो जिधर से गुजरता था, उधर से इंसानों का नामोनिशान मिटा देता था, तुर्की में उसके पोते की हवेली मिलने की संभावना जताई गई है। तुर्की के पुरातत्वविदों ने तुर्की में खुदाई के दौरान एक महल को खोजा है और पुरातत्वविदों का मानना है, कि ये हवेली 4 करोड़ लोगों के हत्यारे चंगेज खान के पोते हलाकू खान का रहा होगा। चंगेज खान मुस्लिमों के खिलाफ चलाए गये अपने अभियान के लिए कुख्यात था और कहा जाता है, उसने लाखों मुस्लिमों को मारा।

English summary

palace of the grandson of one of the world's most cruel rulers, Genghis Khan, has been found during excavations in Turkey.