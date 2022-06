यूक्रेन 'यूरोप की रोटी की टोकरी' लेकिन बंदरगाह पर पुतिन का कब्जा, G-7 ने कहा, घेराबंदी समाप्त करे रूस

International

श्लॉस इल्माउ, 28 जून : G-7 शिखर सम्मेलन में सात देशों के समूह ने गरीब और कमजोर लोगों को कुपोषण से बचाने के लिए 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का ऐलान किया। साथ ही यूक्रेन से कहा कि, वह काला सागर पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दे और घेराबंदी को समाप्त करे। G-7 ने अपने बयान में आगे कहा कि, गरीबों और कमजोर वर्ग के लिए जो सहायता राशि दी जाने वाली है वह वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए जी-7 की संयुक्त प्रतिबद्धता के रूप में कुल 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है।

यूक्रेन, रूस पर गहन चर्चा

बैठक में G-7 के नेताओं ने यूक्रेन में जंग से उत्पन्न खाद्य संकट पर गहन चर्चा की । शिखर सम्मेलन में रूस से बिना शर्त यूक्रेन के काला सागर में स्थित बंदरगाहों की नाकाबंदी समाप्त करने का आह्वान किया गया है। बता दें कि, रूस ने यूक्रेन के आसपास के महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर अपना कब्जा जमा लिया है। इससे यूक्रेन से होने वाले खाद्य उत्पादन और निर्यात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण दुनिया के कई देश भुखमरी के कगार पर आग गए हैं।

G-7 ने मानवीय सहायता को लेकर क्या कहा, जानें

हालांकि, G7 नेताओं ने यह भी कहा कि, वे रूस से और मानवीय सहायता वितरण सहित कृषि उत्पादों के आयात के खिलाफ प्रतिबंध लागू करने की योजना नहीं बना रहे हैं। नेताओं ने कहा, "हम यह सुनिश्चित करना जारी रखेंगे कि हमारे प्रतिबंधों से जरूरतमंदों को नुकसान तो नहीं हो रहा है या उन्हें हमारे तरफ से दी जाने वाली पैकेज का लाभ नहीं मिल रहा है, या भुखमरी का शिकार तो नहीं हो रहा है। जी-7 का कहना है कि, वह रूस सहित कृषि उत्पादों के मुक्त प्रवाह और मानवीय सहायता के वितरण की अनुमति दे रहा है।

रूस बंदरगाह से घेराबंदी हटाए

जी-7 ने रूस से कहा कि,जिस कारण यूक्रेन के खाद्य उत्पादन और निर्यात बाधित हो रहा है वैसे कार्य रूस को बंद कर देने चाहिए। "वे बिना शर्त के रूस से यूक्रेन के काला सागर बंदरगाहों की नाकाबंदी, प्रमुख बंदरगाह और परिवहन बुनियादी ढांचे, अनाज और टर्मिनलों को नष्ट करने, यूक्रेन में कृषि वस्तुओं और उपकरणों के रूस द्वारा अवैध विनियोग और अन्य सभी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए अपने तत्काल आह्वान को दोहराते हैं।

यूरोप की रोटी की टोकरी

यूक्रेन को "यूरोप की रोटी की टोकरी" के रूप में माना जाता है, जो दुनिया के 10 प्रतिशत गेहूं, दुनिया के मक्का के 12-17 प्रतिशत और दुनिया के सूरजमुखी के तेल के आधे हिस्से की आपूर्ति करता है। पच्चीस मिलियन टन मक्का और गेहूं , जो कि सभी कम विकसित देशों को प्रदान की जाती है, वह जंग की वजह से निर्यात नहीं किया जा सकता है और अनाज वर्तमान में यूक्रेनी साइलो (अनाज आदि को सुरक्षित रखने के लिए) में पड़े-पड़े सड़ सकता है।

जंग ने कही का नहीं छोड़ा

पश्चिमी देशों का आरोप है कि रूस की कार्रवाइयों ने ब्रिटेन जैसे देशों में कीमतें बढ़ा दी हैं और बंदरगाहों में जारी नाकाबंदी ने दुनिया भर में 47 मिलियन लोगों को मानवीय आपदा के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। बता दें कि, यूक्रेन अपने अनाज को काला सागर के अलावा जिन रास्तों से दुनिया के अन्य देशों में निर्यात करता है,ऐसे अधिकांश रेल मार्ग रूसी हमलों के कारण बाधित हो रही है। पश्चिमी देशों के अनुसार, रूस न केवल यूक्रेन को अपना अनाज निर्यात करने से रोक रहा है, बल्कि इस बात के भी प्रमाण मिले हैं कि रूस यूक्रेन से अपने फायदे के लिए अनाज की चोरी कर रहा है और अपने खजाने को बढ़ाने के लिए इसे सीमा पर तस्करी कर रहा है।

यूक्रेन को हो सकती है परेशानी

रूस ने यूक्रेन में काला सागर के आसपास जिन बंदरगाहों को अपने कब्जे में ले रखा है, इससे आने वाले समय में कीव को काफी परेशानी हो सकती है। रूस को रोकने के लिए यूक्रेन को धन की आवश्यकता होगी, और बंदरगाहों पर कब्जा होने से यूक्रेन गहरे संकट में फंस सकता है। बता दें कि, चार महीने से अधिक के संघर्ष के बाद, यूक्रेन के पांच मुख्य वाणिज्यिक बंदरगाहों में से दो पर कब्जा कर लिया गया है और दोनों काला सागर के उत्तर-पूर्व में हैं।

