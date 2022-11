G20 Summit: 45 घंटे में 20 सत्र, बाइडेन-सुनक-मैक्रों से मुलाकात, जानें भारत को कैसे सौंपी जाएगी अध्यक्षता?

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

PM Modi jampacked Schedule in G20 Summit Bali: इंडोनेशिया के बाली शहर में कल से शुरू होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज भारत से प्रस्थान करेंगे और तीन दिनों के अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी का शिड्यूल अतिव्यस्त होगा। अपने 45 घंटे के कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 10 वैश्विक नेताओं से मुलाकात करेंगे और इंडोनेशिया में रहने वाले प्रवासी भारतीयों के एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। भारत के लिए इस साल का जी20 शिखर सम्मेलन काफी अहम इसलिए भी है, क्योंकि इस साल भारत को जी20 की अध्यक्षता सौंपी जाएगी।

G20 शिखर सम्मेलन में कौन-कौन नेता शामिल हो रहे हैं, 10 राष्ट्राध्यक्षों से होगी पीएम मोदी की मुलाकात

English summary

PM Modi will attend 20 conferences in 45 hours during the G20 summit. Know how the presidency will be handed over to India?