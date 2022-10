US Capitol Riot: सीनेट समिति कैपिटल हिल हिंसा मामले में करेगी सुनवाई, डोनाल्ड ट्रम्प का पेश होना जरूरी

International

oi-Sanjay Kumar Jha

6 जनवरी 2021 को हुए कैपिटल हिंसा (US Capitol Riot) की जांच अमेरिकी सीनेट की एक कमिटी कर रही है। इस कमिटी ने गुरुवार को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को प्रतिनिधि सभा समिति के सामने उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी किया है। वाइस चेयरमैन लिज चेनी ने बैठक की नौवीं सुनवाई के दौरान कहा कि हम उस व्यक्ति से सीधे जवाब मांगना चाहते हैं जिसने इस वीभत्स घटना को तेजी प्रदान किया। बता दें कि अमेरिका में हुए बीते आमचुनाव में ट्रम्प ने बाइडेन से हार मानने से इंकार कर दिया था और अपने झूठे दावों के साथ खुद को विजेता मानते रहे जिसके बाद दंगे शुरू हुए और 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हमले के रूप में इसे पूरी दुनिया ने देखा।

BJP के विरोध से डरी ब्रिटेन की Royal Family, क्या राज्याभिषेक में कोहिनूर वाला ताज नहीं पहनेंगी क्वीन कैमिला?



English summary

former US President Donald Trump has been summoned over US Capitol Riot. After Trump lost the 2020 presidential election, a violent crowd of his supporters attacked the Capitol hill.