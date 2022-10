ईरान में 'एंटी हिजाब प्रोटेस्ट' के पक्ष में आए बराक और मिशेल ओबामा, कहा, 'आप शक्तिशाली संदेश दे रही हैं'

International

oi-Artesh Kumar

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ( former US President Barack Obama) और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा (Michelle Obama) ने ईरान में हिजाब के खिलाफ जारी प्रदर्शन (Iran hijab protest) में शामिल महिलाओं का सपोर्ट किया है। उन्होने कहा कि ये महिलाएं एक शक्तिशाली संदेश दे रही हैं कि अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उन्होंने ईरान के इस सख्त कानून के खिलाफ महिलाओं के इस बड़े कदम की सराहना की है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का यह प्रदर्शन बता रहा है कि अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।

English summary

Encouraging them to never lose hope, the Obamas said, There are surely difficult days ahead, and our hearts go out to those who have tragically lost loved ones in Iran. But we believe that the future will ultimately belong to the young women and girls of Iran who are refusing to be silent.