PTI नेता की धमकी, इमरान खान को कुछ हुआ तो कोई नहीं बचेगा, शहबाज सरकार ने किया पलटवार

International

oi-Artesh Kumar

इस्लामाबाद, 7 जून : पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने इमरान खान को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के सौदों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया। अब्बासी ने कहा कि, इमरान खान की सरकार ने अपने दोषपूर्ण फैसलों से पूरे देश में आत्मघाती बम विस्फोट किए। पाकिस्तान में सत्ताधारी पाकिस्तान मुस्लिम-लीग-नवाज की ओर से यह बयान तब जारी किया गया है, जब इमरान खान के पार्टी के नेता अताउल्लाह ने पाक सरकार पर आत्मघाती हमले की चेतावनी दी थी। अताउल्लाह ने शहबाज शरीफ सरकार को धमकी दी है कि अगर इमरान खान को नुकसान पहुंचा तो वह आत्मघाती हमला करेंगे। वहीं, पूर्व पीएम अब्बासी ने वित्तीय गड़बड़ी के लिए पूर्व के इमरान खान सरकार को दोषी ठहराया है।

पाकिस्तान में सियासी गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है

पाकिस्तान में सियासी गर्मी काफी बढ़ गई है। आर्थिक हालात की हालात की तो बात ही न करें, क्योंकि, महंगाई ने वहां की आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। अब बात करें पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की तो उनकी पार्टी के एक नेता अब खुली धमकी दे रहे हैं। इमरान की पार्टी पीटीआई और देश में मौजूदा सरकार के बीच बात-बात पर टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। इधर, पूर्व पीएम अब्बासी ने वित्तीय गड़बड़ी के लिए पूर्व के इमरान खान सरकार को दोषी ठहराया है।

PTI carried out suicide bombings throughout the country. The decisions they made in the last month, as well as the manner in which they breached the IMF deal and the savagery with which they did so, were acts of suicide attacks against the country. @SKhaqanAbbasi pic.twitter.com/K4vWMZE3gp