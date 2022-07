अमेरिका ने एलियंस को बनाया बंदी! पूर्व इंजीनियर का दावा, जानें Area 51 का रहस्य

International

वाशिंगटन, 14 जुलाई : एलियन हॉटस्पॉट एरिया 51 (Aliens Site On Earth area 51) पर काम करने का दावा करने वाले एक पूर्व इंजीनियर का कहना है कि अमेरिका ने एलियंस को बंदी बनाया है। बिल यूहाउस की रिपोर्ट्स बताती हैं कि उन्होंने अमेरिका की खुफिया मिलिट्री साइट पर काम किया था और वास्तव में साइट एरिया 51 पर एलियंस मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 71 साल के इंजीनियर को 'एलियंस विशेषज्ञ' के तौर पर जाना जाता है जो एरिया 51 के बारे में आम लोगों से ज्यादा जानते हैं और वहां पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं।

A former engineer claiming to have worked at the alien hotspot Area 51 has revealed that the US is keeping aliens captive.