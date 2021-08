पिज्जा बेचने को मजबूर हुए अफगानिस्तान के पूर्व कैबिनेट मंत्री, सामने आईं बेबसी की तस्वीरें, बताई वजह

International

बर्लिन, अगस्त 25: अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद कई बड़े नेता देश छोड़कर जा चुके हैं। खुद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग चुके हैं और उनके साथ अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और कई करीबी नेता भी फरार हो चुके हैं। इन सबके बीच अफगान नेताओं की बेबसी की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि पलायन क्या होता है, देश छोड़ने का दर्द क्या होता है और सबसे बड़ी बात...वक्त क्या होता है।

Former Afghan government minister Ahmed Shah Saadat is selling pizza in Germany. The picture of him delivering pizza is becoming very viral on social media.