दो महिला प्रधानमंत्रियों ने पुतिन का बढ़ाया सिरदर्द, यूक्रेन के बाद रूस करेगा स्वीडन- फिनलैंड पर हमला?

oi-Abhijat Shekhar

मॉस्को, मार्च 06: यूक्रेन में लगातार भीषण लड़ाई जारी है और अभी तक पुतिन को यूक्रेन में जीत हासिल नहीं हुई है, लेकिन दो और ऐसे देश हैं, जिन्होंने रूस का सिरदिर बढ़ाना काफी तेज कर दिया है। यूक्रेन पर रूस के हमला करने के पीछे की वजह साफ थी, कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं किया जाए, लेकिन रूस के दो और पड़ोसी देश, फिनलैंड और स्वीडन की जनता ने नाटो में शामिल होने की बहुमत से इच्छा जताई है। जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं, कि क्या व्लादिमीर पुतिन अब स्वीडन और फिनलैंड पर भी हमला करेंगे?

English summary

In the midst of the Ukraine crisis, the idea of joining NATO has also started in Finland and Sweden.