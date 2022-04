मेरी बाहों में है भारतीय वैक्सीन, सचिन, अमिताभ जैसा कर रहा महसूस... भारतीय स्वागत देख झूमे ब्रिटिश पीएम

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अप्रैल 22: भारत दौरे पर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का पहले गुजरात में और फिर नई दिल्ली में भव्य स्वागत किया गया है, जिसको लेकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने बेहद खास प्रतिक्रिया दी है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले गुजरात में स्वागत और फिर नई दिल्ली में भव्य स्वागत के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि, भारत आकर मुझे सचिन या अमिताभ जैसा महसूस हो रहा है।

#WATCH I've the Indian jab (COVID19 vaccine) in my arm, and it did me good. Many thanks to India, says British PM Boris Johnson in Delhi pic.twitter.com/LiinvUCACB

भारत के खिलाफ जहर उगलने में माहिर है ये अमेरिकी मुस्लिम सांसद, पीओके गई तो US का आया बयान

English summary

There was such a welcome, felt as if I am Sachin or Amitabh Bachchan... British PM was giddy after seeing the welcome in India.