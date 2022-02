रूसी युद्धपोत के डर से कुरील द्वीप के पास से भाग गई अमेरिकी पनडुब्बी! जानिए क्यों महत्वपूर्ण है यह क्षेत्र

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मास्को, 13 फरवरी: यूक्रेन संकट के बीच अमेरिका और रूस की सेना के बीच एक नया विवाद छिड़ गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि एक परमाणु संचालित अमेरिकी पनडुब्बी ने अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र का उल्लंघन करके उसके इलाके कुरील द्वीप के पास घुसने की जुर्रत की थी, जिसे जबरन खदेड़ कर भगा दिया गया है। जबकि, अमेरिकी मिलिट्री ने किसी के जल सीमा के उल्लंघन की बातों का साफ खंडन किया है। प्रशांत महासागर में कुरील द्वीप अमेरिका के लिए खास महत्त्व रखता है, क्योंकि इसपर जापान दावा करता रहा है। लेकिन, सोवियत संघ के जमाने से यह इलाका रूस के नियंत्रण में है। लेकिन, जिस तरह से यूक्रेन संकट के चलते पहले ही दोनों देशों के ताल्लुकात विस्फोटक स्थिति में हैं, नया फसाद हालात को और भी गंभीर बना सकता है।

English summary

Russia claimed to have driven out a US submarine by warship from the Kuril Islands in the Pacific, the US military denied